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Klasik otomobiller Türkiye'den geçti

Hollanda'dan klasik otomobillerle yola çıkıp Çin'e ulaşmak için tur düzenleyen grup, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Erzincan ve Ağrı turlarının ardından İran'a geçiş yaptı.
11 Temmuz 2018 21:08
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Klasik otomobiller Türkiye'den geçti

Transasia-İpekyolu Turu için klasik otomobillerle Türkiye'ye gelen bir grup, Türkiye turunu tamamlayarak İran'a geçiş yaptı.

Klasik otomobillerle Hollanda'dan hareket edip Çin'in başkenti Pekin'e kadar tur düzenleyen grup, Türkiye'de İstanbul, Ankara, Nevşehir, Erzincan turlarının ardından son durak olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ulaştı.

Aralarında 60 yaşın üstünde araçların da bulunduğu yaklaşık 40 klasik otomobil, Doğubayazıt'ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek İpekyolu turunun Türkiye'deki son etabını tamamladı.

Projenin Türkiye acentesi Sayım Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin 2017 yılında organize edildiğini ve keşif turu gerçekleştirildiğini söyledi.

En yaşlısı 1953 model

Tur hakkında bilgi veren Okur, "İpekyolu turunu yapmakta olan araçlarımız yaklaşık 40 adet. En yaşlısı 1953 model olmak üzere 15, 20, 25, 30 yaşlarındaki araç grubumuzla hareket ediyoruz. 1 Temmuz'da Hollanda'dan çıkan bu grup 3 Temmuz'da Kapıkule'den giriş yaptı." dedi.

Grubun 5 etapta Türkiye'den geçmesini planladıklarını aktaran Okur, "İlk etap İstanbul, arkasından Ankara, Avanos, Erzincan ve Doğubayazıt. İran'a geçiş yaparak İran acentasına teslim edeceğiz ve Türkiye bölümünü tamamlamış olacağız. Türkiye adına güzel bir proje. İran'dan devam edip Pekin'de noktalanacak. Bu araç grubu Pekin'den tekrar Almanya üzerinden Hollanda'ya dönüş yapacak. Tahmini olarak 16 bin kilometre yol yapacaklar." diye konuştu.

"Bu bizim için bir rüya"

Projenin Türkiye sorumlularından Amanda Van Gameren, Hollanda'da yaşayan gezi severlerin en büyük hedefleri arasında tarihi İpekyolu gezisinin bulunduğunu belirterek, "Birçok Hollandalı İpekyolu turu yapmak istiyor. Bu bizim için bir rüya. Toplam 60 günde Hollanda'dan Çin'e kadar gidiyorlar. Yavaş yavaş İpekyolu'na geldik. Eski antik İpekyolu'na gitmek istiyorlar." dedi.

Tura katılanlardan Gerrit Bajlet ise Anadolu topraklarını ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'yi çok güzel bulduk. Bazen geniş, bazen dar yollardan geçtik. Türkiye'yi gezdik, çok beğendik. İnsanlar bizi davet ettiler, çay ısmarladılar, herkes bizimle konuştu, bize sıcak baktılar." diye konuştu.

Projenin son etabı olan Doğubayazıt programını tamamlayan kafile, Gürbulak sınır kapısından İran'a geçti.

Kafile, Çin'in başkenti Pekin'e ulaşarak Transasia-İpekyolu Turu projesini tamamlamış olacak.

Anadolu Ajansı
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