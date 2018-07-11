Akıntıya kapılan 2 kardeş kayboldu

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyünde tarla sulamak isteyen 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek, kanala doğru yöneldi. Burada tarlasına gidecek olan suyu bırakmak isteyen Selman, dengesini kaybederek su dolu kanala düştü. Kardeşinin akıntıya kapıldığını gören Fırat Kızılçiçek de bir an bile tereddüt etmeyerek suya atladı. İki kardeş akıntının etkisi ile gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulans, jandarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Olay yerine giden görevliler, kaybolan iki kardeşin bulunması için çalışma başlattı. Görevliler kayıp kardeşlerin bulunması için kanalın 14. kilometresinde bulunan mazgala giden suyu kesti.

Ekipler suyun azalmasını beklerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.