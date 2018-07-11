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Yeni Sağlık Bakanı, ilk koordinasyon toplantısını yaptı
Sağlık Bakanı Koca, Bakanlık Yöneticileriyle İlk Toplantısını Yaptı
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamadır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Sağlık Bakanı olarak görevi devralan Bakan Dr. Fahrettin Koca ilk birim amirleri toplantısını yaptı.
Koca, birim amirleri ile bir araya gelerek brifing aldı.
Toplantıda, bakanlık çalışmaları hakkında bilgilenen Bakan Koca ilk talimatlarını da verdi.
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