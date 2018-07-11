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Yeni Sağlık Bakanı, ilk koordinasyon toplantısını yaptı

Sağlık Bakanı Koca, Bakanlık Yöneticileriyle İlk Toplantısını Yaptı
11 Temmuz 2018 21:04
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Yeni Sağlık Bakanı, ilk koordinasyon toplantısını yaptı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamadır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Sağlık Bakanı olarak görevi devralan Bakan Dr. Fahrettin Koca ilk birim amirleri toplantısını yaptı.

Koca, birim amirleri ile bir araya gelerek brifing aldı.

Toplantıda, bakanlık çalışmaları hakkında bilgilenen Bakan Koca ilk talimatlarını da verdi.
Memurlar.Net
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