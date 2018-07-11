|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ sanığı eski albayın yargılanmasına başlandı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık eski hava pilot kurmay albay H.Y'nin yargılanmasına başlandı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık H.Y. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Kimlik tespitinin ardından hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen sanık H.Y. FETÖ/PDY terör örgütü tarafından mağdur edildiğini ileri sürdü.
Üç defa sabit hatlar üzerinden ardışık arama yöntemine maruz kaldığını belirten H.Y. şöyle devam etti:
"Lise son sınıfta arkadaşlarımın daveti üzerine bu örgütün çalışma evine gittim. Örgüt benimle ısrarla temasa geçmeye çalıştı. Fakat ben bu duruma direndim. İncirlik hava üssünde ve NATO müttefik hava üssünde çalıştım. FETÖ/PDY terör örgütüyle hiçbir organik bağım yoktur. Üç defa ardışık aramaya maruz kaldım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan ev hapsi tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum."
Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve sanık H.Y'nin mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, sanık H.Y. hakkında uygulanan ev hapsi adli kontrol tedbirini kaldırarak duruşmayı erteledi.
Bu haber 1,260 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI