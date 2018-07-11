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Gaziantep'te FETÖ'den 20 tutuklama
Gaziantep merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 45 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün TSK mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü, kontörlü sabit hatlardan belirli zaman dilimlerinde örgütle irtibat kurdukları iddiasıyla yakalanan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 25 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, zanlılardan 45'i 29 Haziran'da 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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