Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında 3 tahliye

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, davaya 703 sayılı KHK'nin 219 maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı adına müdahil olan avukat Halit Çokan da hazır bulundu.

Darbe girişiminde seyre çıkarılan Gölcük Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Oruç Reis Gemisi'nde 2. Çarkçı olarak görev yapan ve halihazırda TCG Kemalreis Gemisinde Başçarkçı olan C.E, tanık olarak dinlenildi.

C.E, 15 Temmuz günü mesai bitiminin ardından Marmara Salonu'nda yapılan kokteylin sonunda 6 arkadaşıyla oturdukları esnada eski 5'inci Muhrip Filotillası Komodorluğu Harekat Subayı Yüzbaşı Yavuz Sağır'ın kendisini arayarak, "gemilerin seyre kalkacağını" bildirdiğini söyledi.

Gemiyi seyre hızlı bir şekilde hazırladıklarını ve hareket ettiklerini belirten E.C, şunları anlattı:

"Komutanımız bize terör saldırısı olduğunu söyledi. Gemideki personel sayısını aldık. Gemi çok hızlı seyre çıktığı için gemide çok fazla personel yoktu. Seyir halindeyken tüm personelin cep telefonları toplandı ve uydu televizyonunun devre dışı bırakılması istendi. Seyre çıktıktan yaklaşık 1,5 saat sonra televizyon açıldı, o sırada (eski Komodor Albay) Önder Öngör subay salona geldi ve tüm personelin TRT 1'deki bildiriyi izlenmesi konusunda anons yaptırılmasını istedi."

C.E, daha sonra gemideki köprü üstüne çıktıklarını, seyrin düşük süratle olduğunu belirterek, herkesin seyre çıktığı bilgisini aldıklarını, bu nedenle tüm birliklerin seyre kaldırılmasının normal olmadığını ve terör saldırısı ihtimalinin olduğunu düşündüklerini söyledi.

Daha sonra televizyondaki açıklamaları izleyince kafasında soru işaretleri oluştuğunu ifade eden C.E, "Saat 04.00 gibi Önder Öngör, Kemalreis Gemisi'nin komutanını arayarak, 'güvenli bölgeye top atışı emri' verdi. 05.00-05.30 gibi Kemalreis'ten top atışı yapıldı. Önder, (eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay) Güray Çarman'a da top atışı emri verdi ancak Çarman yeterli personel olmadığını söyledi ve görevli personele 'Namluya hiçbir şekilde benim emrim olmadan mermi sürmeyin.' dedi."

Söz alan tutuklu sanık Öngör, "Size bildiri ile ilgili bir yorumum oldu mu?" sorusuna tanık E.C, "Bildiri ile ilgili yorumunuz olmadı, sadece 'Bu kanal izlensin.' dediniz. 'Riayet edilecek, harfiyen uyulacak.' diye bir sözünüz olmadı." dedi.

Hakkında terör örgütü üyeliği suçlaması nedeniyle soruşturma açılan ve tutuklu sanık eski Yavuz Gemisi Komutanı Sezai Özgür Öztürk hakkında itiraflarda bulunan tanık A.Ç, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonunda Ses ve Görüntü Bilgi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, daha önce verdiği ifadesindeki hususların doğru olduğunu savundu.

A.Ç, şunları anlattı:

"Üsküdar Çamlıca'da Hakan Çiçek ağabey vardı, bizi arkadaşlarla tanıştırdı. Sezai de onların içerisinde vardı. 2000'li yıllarda örgütün bekar evine gitmişliğim var. 2008 yılının Ağustos ayında Ankara'ya tayinim çıktı. 2008-2011 yılları arasında bu yapının evlerine Sezai ile beraber gittik. Sezai, 2011'de Ankara'dan Gölcük'e tayin olduktan sonra bir daha onunla görüşmedik. Bu yapı sayesinde mi TSK'ya girdi bilmiyorum."

Cumhuriyet savcısının "Ağabeylerle görüşmede ne yapıyordunuz?" sorusuna, A.Ç, "Rutin sohbet ediyorduk, Fethullah Gülen'in videosunu izliyorduk, bazen de kitaplar okuyorduk." dedi.

Sezai Özgür Öztürk'ün, "Anlattıklarının somut bir delili var mı?" sorusuna, "Ev adreslerini emniyete söyledim, hatırlayabildiğim kişilerin isimlerini söyledim. Takdir mahkemenin." ifadelerini kullandı.

- Mahkeme ara kararını açıkladı

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Özdemir, eski Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın ve eski TCSG 19 Botu Komutanı Gurkan Kantaroğlu'nun adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddiyle bu hallerinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya 17 Temmuz'a erteledi.

Mahkeme heyeti ayrıca, 703 sayılı KHK'nin 219 maddesi uyarınca Başbakanlık vekillerinin katılan Cumhurbaşkanlığı vekili sıfatıyla dava ve duruşmalara kabulüne karar verdi.

Üye hakim Muhammet Zafer Demir, mevcut delil durumu, hakkında silahlı terör örgütü üyeliği nedeniyle yürütülen başka bir soruşturma kaydı bulunması ve kaçma ihtimali gerekçeleriyle eski İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Özdemir'in tahliyesine muhalefet şerhi koydu.

- Tahliyelere itiraz

Cumhurbaşkanlığı avukatı Halit Çokan, sanıklar Gürkan Kantaroğlu, Mustafa Özdemir ve Bülent Yakın'ın tahliye kararına itiraz etti.

Çokan, itirazında, sanıkların üzerine atılı suçun nitelik ve içeriği, mevcut delil durumu, dosya içerisindeki sanık ve soruşturma aşamasındaki tanık beyanları, atılı suçun sanık tarafından işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut kanıtlar, sanık hakkındaki diğer delillerin toplanamamış olması nedeniyle sanıkların kuvvetli suç şüphesi altında olduğunu savundu.

Bu nedenle mahkemenin, sanıklar Gürkan Kantaroğlu, Mustafa Özdemir ve Bülent Yakın hakkında verilen tahliye kararını kaldırmasını ve sanıkların tutuklanmasına karar vermesini talep eden Çokan, kabul edilmediği takdirde itirazın incelemeye yetkili Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.