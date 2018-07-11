Yeryüzünün fedakar doktorları Suriye'de

Gönüllü sağlıkçıların kurduğu Yeryüzü Doktorları adlı sivil örgütünden bir grup gönüllü Türk doktor, Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bulunan Reyyan kampındaki mültecilere ücretsiz sağlık taraması başlattı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan Yeryüzü Doktorlarının gönüllü doktorları yıllık izinlerini Suriyeli mültecileri tedavi ederek geçiriyor.

Heyetin dün başlayan çalışmaları 4 gün sürecek.

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) iş birliği ile terörden temizlenen bölgelerde dört gün sürecek sağlık taramasına katılan gönüllü doktorlar, Reyyan'da tek tek konteynerleri gezerek sağlık taraması hizmeti veriyor.

Çocuk, cildiye, dahiliye alanında sağlık taraması yapan gönüllü doktorlar, muayene ettikleri hastalara ücretsiz ilaç dağıtımı da yapıyor.

Yeryüzü Doktorları heyetinde gönüllü çalışan doktor Saadettin Bayçelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Samsun Salıpazarı ilçesinde aile hekimi olarak görev yapmaktayım. 4 gün sürecek sağlık taramasında Reyyan kampında yaşayan insanların tamamını gücümüz yettiğince cildiye, çocuk ve aile hekimi doktorlarımızla sağlık taramasından geçireceğiz." dedi.

Önceliklerinin, kendilerinden sonra Suriyeli mültecileri tedavi etmek üzere bölgeye gelecek doktorlar için acil ihtiyacları belirlemek olduğunu vurgulayan Bayçelebi, yaşam şartlarının kötü olması ve bölgenin tozlu havası sebebiyle astım hastalığının çok sık görüldüğünü dile getirdi.

"Petrol sanayisi sağlık şartlarını olumsuz etkiliyor"

Bayçelebi, Suriye'deki savaş yüzünden bölge halkının modern sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını ve petrol sanayisinin de sağlık şartlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Öğrendiğimiz kadarıyla ham petrolün geleneksel yöntemlerde ayrıştırılması akciğer hastalıklarına sebebiyet vermekte ve aynı şekilde bağırsak problemleri görülmekte. Bunun nedeni olarak hijyen ortamının iyi olmamasını görüyoruz. Yetkili mercilere deneyimlerimizi, gözlemlerimizi aktaracağız." diye konuştu.

Tozlu ortamdan dolayı çocuklarda akciğer hastalıkları görüldüğüne işaret eden Bayçelebi, belirlenen hastalıklara karşı temel müdahale için gönüllü eczacılar ile hastalara ücretsiz ilaç tedavisi sağladıklarını kaydetti.

"Allah razı olsun onlar benim yanıma kadar geldiler"

Uçak saldırılarından dolayı felç geçirerek yatağa bağımlı yaşayan 20 yaşındaki Suriyeli Ahmet de "Türk doktorlarının kampa gelerek sağlık taraması yaptığını duydum. Ayağa kalkamadığımdan dolayı yanlarına gidemedim. Allah razı olsun onlar benim yanıma kadar geldiler, kontrol ettiler." ifadesini kullandı.

Bölgede tedavi imkanı olmadığını ve tekrar yürümek istediğini belirten Ahmet, Türkiye'de tedavi görme talebini doktorlara iletti.