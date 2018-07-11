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Sosyal medya sayesinde kariyeri değişti

Sosyal medyadan ulaştığı Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in sağladığı antrenörle milli formaya uzanan Ali Torluoğlu, güreşte dünya şampiyonu oldu.
11 Temmuz 2018 21:33
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Sosyal medya sayesinde kariyeri değişti

Rusya'nın Vladimir kentinde 11-19 Haziran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 100 kiloda dünya şampiyonu olan Ordulu milli güreşçi Ali Torluoğlu'nun kariyeri, sosyal medyadan attığı mesajla değişti.

Güreşe Çorum'da başlayan ancak çeşitli nedenlerle antrenör bulamadığı için antrenman yapamayan Ali Torluoğlu, bir süre sonra spora ara verdi.

Daha sonra 2016 yılında ailesiyle Ordu'ya dönen Ali Torluoğlu, durumunu sosyal medya üzerinden ulaştığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'e anlattı.

Bunun üzerine Genç, milli güreşçiye Fatsa ilçesinde bir antrenör ile spor salonu tahsis etti.

Yaklaşık 2,5 yıl Fatsa ilçesinde antrenör eşliğinde antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanan Torluoğlu, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 100 kiloda dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Milli güreşçiyi makamında ağırlayarak cumhuriyet altınıyla ödüllendiren Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle irtibat kurmak, her gence ulaşmak için bütün iletişim kanallarını kullanmaya çalıştığını söyledi.

Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gence ulaşmak, onlara dokunabilmek, onlar için sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler hazırlamak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere verdiği en büyük sorumluluk."

Mustafa Genç, iletişim kanallarının 24 saat açık olduğunu vurgulayarak, "Biz onlar için buradayız. Bir gencimizin bir mesajla spor hayatının değişmesi ve özellikle de dünya şampiyonu olması bizleri çok sevindirdi. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Milli Güreşçi Ali Torluoğlu için ne kadar faydalı bir iş yaptığını şimdi daha iyi anladıkları dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimize verdiği antrenörleri ilçelere dağıtıyoruz. Bu kapsamda da ilimizin büyük ilçelerinden biri olan Fatsa'da güreş faal olmadığı için yeni atanan antrenörlerimizden birini görevlendirmiştik. Ne kadar isabetli bir karar aldığımızı bugün daha iyi anladık."

Milli güreşçi ise kendisine destek veren ve şampiyon olmasında önemli rol oynayan Genç'e teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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