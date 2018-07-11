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Terör gazisine yıllar sonra maaş ve iş sürprizi

Terörle mücadelede yaralanarak gazi olan İzmirli İbrahim Adıbelli, 2012'de hak ettiği fakat haberi olmadığı için başvurmadığı görev malullüğü aylığını 135 bin lira tutarında toplu olarak teslim aldı
11 Temmuz 2018 21:40
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Terör gazisine yıllar sonra maaş ve iş sürprizi

Yaklaşık 6 yıl önce vatani görevi sırasında yaralanarak gazi olan İzmirli İbrahim Adıbelli, 2012'de hak ettiği fakat bu konuda bilgisi bulunmadığı için başvurmadığı görev malullüğü aylığını toplu halde teslim aldı.

Tire Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Bağ-Kur sigortalısı Muammer Adıbelli, emeklilik işlemleri için Tire Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğüne müracaat etti.

Bu sırada oğlu İbrahim Adıbelli'nin askerde yaralandığını aktaran Muammer Adıbelli'ye "oğlunun görev malullüğü aylığı alıp almadığı" soruldu. Muammer Adıbelli de "Böyle bir aylıktan haberlerinin olmadığını" söyledi.

Durumu inceleten SGK Tire İlçe Müdürü Tuğrul Karaca, İbrahim Adıbelli'nin 18 Eylül 2012'de terör örgütü PKK üyelerinin Bingöl - Muş karayolunun Kardeşler köyü yakınındaki askeri konvoya düzenlediği saldırıda yaralandığını tespit etti.

Olayın ardından İbrahim Adıbelli'nin, SGK'ye malulen aylık bağlanması istemiyle müracaat etmediğinin belirlenmesi üzerine gerekli işlemler başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından gazi İbrahim Adıbelli'nin işlemleri tamamlanarak aylık 2 bin 800 lira aylık bağlandı. Geçmiş 6 yıllık döneme ilişkin 135 bin lira tutarındaki birikmişi de gazinin hesabına yatırıldı.

Gelişmelerden habersiz olan gazi İbrahim Adıbelli ve eşine müjdeli haberi Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven verdi.

"İşsizdim, büyük sürpriz oldu"

Adıbelli ailesini makamına davet eden Tanrıseven, gaziye, maaş bağlandığını ve birikmiş alacaklarının da bankaya yatırıldığını söyledi.

Kaymakam Tanrıseven, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ve kendisine hizmet edeni asla unutmayacağını belirterek, "Sizler tüm Mehmetçiklerimiz gibi vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için bedenlerinizi siper ettiniz. Gazilik gibi mukaddes bir nişana nail oldunuz. Ayrıca devlet memuru olma hakkı da size sunulacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, olayı ortaya çıkaran SGK Tire Müdürü Tuğrul Karaca'yı da dikkatinden dolayı tebrik etti.

Bu haber karşısında çok şaşırdığını belirten İbrahim Adıbelli ise "2 ay önce çalıştığım işimden ayrılmıştım ve halen işsizdim. Bana büyük sürpriz oldu. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.
Anadolu Ajansı
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