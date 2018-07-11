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Hazine ve Maliye Uzmanı adında yeni unvan oluşturuldu
Hazine ve Maliye Bakanlığında Hazine ve Maliye uzmanı adı altında yeni bir unvan oluşturuldu
Bilindiği üzere, Bakanlıkların yeni teşkilatlanmaları sırasında, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı birleştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı oluştuuldu.
Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, Bakanlıkta uzman istihdamı yapılacağı hüküm altına alındı. Ancak Hazine ve Maliye uzmanı adı altında oluşturulan bu yeni unvanla ilgili olarak ayrıntılı bir belirleme yapılmadı. Sadece bu unvanda çalıştırılacakların, mali ve özlük hakları bakımından Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denk olduğu belirtildi.
İİşte 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan hüküm
Uzman İstihdamı
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