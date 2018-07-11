Türkiye'den ilk üzümler Rusya'ya

İHRACATINA bugün itibarıyla başlanan erkenci sofralık üzüm ilk olarak Rusya'ya gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 9 Temmuz'da ilk hasadı yapılan Superior Seedless cinsi üzümün ihracatı başladı.

Bağlardan toplanan üzümler işlenip paketlendikten sonra tırlara yüklenerek Rusya'ya doğru yola çıktı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın üzüm ihtiyacını karşılayan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Sultani üzümün geç olgunlaştığını, hasata erken başlayan Yunanistan'ın, ürününü, Avrupa ve Rusya'ya daha önce gönderdiğini ifade eden Uçak, "Superior Seedless çeşidi ile biz bu pazarı yeniden kazanıyoruz. Bu üzüm çeşidinin ardından sultani üzümüne başlayacağız. Dolayısıyla Rusya ve Avrupa pazarında rekabet gücümüzü artıracağız." diye konuştu.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür de bu sene verimin daha fazla olduğunu, ilçeden bugün 54 tırın yurt dışına doğru yola çıktığını dile getirdi.