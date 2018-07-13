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Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Müfettiş kadrolarına atama yetkisi Cumhurbaşkanlığına alınarak yanlış yapılmıştır.
Üst düzey yönetici kadrolarına nasıl atama yapılacağı 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmiştir. Tıklayınız.
Ancak kararnamede yer alan düzenlemeler, eski bürokratik düzenin kötü bir kopyası gibidir.
Örneğin eski bürokratik sistemde müfettişler, ilgili bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı imzasıyla atanırdı.
Ancak sadece rutin bir onaydan ibaret olan bu sürecin üçlü kararnemeye bağlanmış olmasından dolayı bir çok Bakanlıkta müfettiş atamaları yıllardır yapılamamaktadır. Örneğin Çalışma Bakanlığından 3 yıldır, yeterlik sınavını vermiş ve atama kararı onayı Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığında bekleyenler bulunmaktadır.
Müfettiş yardımcılarının yeterlik sonrasında atanma süreci sadece rutin bir işlem iken, müfettişliğe atama işlemini yeni sistemde de Cumhurbaşkanlığının onayına bırakmak, Cumhurbaşkanlığını bir kez daha gereksiz bürokratik işlemlere boğulması anlamına gelmektedir.
Diğer taraftan, müfettiş yardımcıları 3 yıl sonra müfettiş kadrolarına atanıyorken, 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre müfettiş kadrolarına atamada 5 yıl kamuda hizmet şartı aranacaktır. Yapılan düzenlemeyle bir çelişki oluşmuştur.
Bu bağlamda, 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Cumhurbaşkanlığını bürokrasiye boğmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
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