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Erzurum'da ot biçme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde ot biçme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşluca Mahallesi'nde arazide ot biçme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahla sırtından vurulan A.T. (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Göğsünden yaralanan A.Y. (73) ambulans helikopterle Erzurum'a götürülerek Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
A.Y'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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