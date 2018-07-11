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Spor Genel Müdürlüğü ve KYK kapatıldı
703 sayılı KHK ile Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kapatıldı ve Gençlik ve Sor Bakanlığı bünyesine alındı
703 sayılı KHK'nın 11 ve 12. maddesiyle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve KYK'nın teşkilat kanunu olan 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanun büyük oranda yürürlükten kaldırılmıştır.
Bakanlığa bağlı olarak hizmet yürüten bu iki Genel Müdürlük, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Bakanlık ana hizmet birimi haline getirilmiştir.
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