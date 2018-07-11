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Yakalanan 'ilk darbeci'ye ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olup, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'a, ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.
11 Temmuz 2018 22:20
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Yakalanan 'ilk darbeci'ye ağırlaştırılmış müebbet

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Hacı Hüseyin Ç, Ali Y. ve Ali B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklular eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada, son sözleri sorulan sanıklardan Akkuş, vatanını sevdiğini, görevi boyunca emirleri milletin yüksek iradesinden aldığını belirterek, "Vatan sağolsun" diyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıklardan Akkuş'a "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Darbe girişimiyle ilgili ilk yakalanan isimlerden olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Akkuş'un gözaltına alınmasıyla, teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre gözaltına alma operasyonları hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, TSK'nin komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Girişimin ardından Akkuş ve 15 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Şubat 2017'de dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasında tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.
Anadolu Ajansı
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