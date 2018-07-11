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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kiyi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Oylum mahallesinde Emre Yılmaz'ın kullandığı 61 SA 305 plakalı araç, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki evin kolonuna çarptı. Kazada araçta bulunan emre Yılmaz ve berberindeki 5 kişi yaralanırken, yaralılardan Fatma Ayaydın kaldırıldığı Araklı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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