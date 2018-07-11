Gülen'e gönderilmek üzere hazırlanan rapor bulundu!

Raporda Kayseri'deki Boydak grubuna yönelik operasyona dair bilgiler yer alıyor. Boydakların örgüt başı Gülen için önemini gösterdiği değerlendirilen raporda Boydakların cezaevinde kaldıkları koğuşlara dair bilgiler de yer alıyor.

DİJİTALLER ARASINDAN ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonlarında ele geçirilen dijital malzemeler üzerinde yaptığı incelemede FETÖ'nün Amerika'daki elebaşı Fethullah Gülen için hazırlanmış bir rapor da buldu. Rapor Kayseri'deki soruşturma dosyasına gönderildi.

DETAYLI BİLGİLER

"Muhterem Efendim" diye başlayan raporda Boydak grubuna yönelik 4 Mart 2016'daki operasyon hakkında bilgiler veriliyor. Soruşturmanın nasıl başlatıldığı, kapsam ve içeriğinin ne olduğu ayrıca hangi savcı tarafından yürütüldüğüne dair de detaylı bilgiler yer alıyor. Raporda operasyondan sonra 'yaygın protesto' girişimlerinin yapılabileceği ancak bundan daha sonra vazgeçildiği de belirtiliyor. 'Arz ederim efendim' ifadesiyle biten raporda Boydakların kaldığı cezaevi ve koğuş numaralarına dair detaylar da yer alıyor.

DAVA KARAR AŞAMASINDA

Kayseri'de FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak 6 Mart 2016'da tutuklanmış; Erol Boydak ve Murat Bozdağ ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaları devam ediyor. Davada bu hafta karar çıkması bekleniyor.