|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Milli Savunmanın işçi alımına başvurular için açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, işçi alımına başvurup en yüksek 3 katı aday listesine kalanları ilan etti.
Milli Savunma Bakanlığı'na Bağlı İşyerlerine İşçi Alımı İle İlgili İlan
1. Milli Savunma Bakanlığına açıktan işçi alım ilanına müracaat ederek, mülakat/uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir.
2. Başvurusu uygun bulunup ön elemeyi geçen adayların müracaat ettikleri işyerlerinde, İŞKUR sitesinde beyan ettikleri bilgi ve belgeleri ibraz ederek kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Bu maksatla adayın başvuruda bulunduğu işyerinde 16, 17, 18 Temmuz 2018 tarihide belge kontrolü yaptırılacaktır.
3. Mülakat/uygulama sınavına hak kazananların listesi EK-A'da, belge kontrolü için istenen bilgi ve belgeler EK-B'dedir.
4. Bu duyuru evrak kontrol için çağrı niteliğinde olup ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır. İlanen Duyurulur.
EKLER :
EK-A (Sınava Hak Kazananların Listesi)
Bu haber 1,592 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI