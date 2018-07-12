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Kabine listesinde, Bakanın soyismi yanlış yazılmış
Bugün yayımlanan düzeltmeye göre, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanının soyisminin 2 gün önce Resmi Gazetede yanlış yazıldığı ortaya çıktı
12 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede şu düzeltme yapılmıştır:
"10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki listenin 17 nci sırasında sehven "TURAN" olarak yazılan ibare "TURHAN" şeklinde düzeltilmiştir."
Bu düzeltenin atıfta bulunduğu 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, kabine listesinin olduğu karardır.
10 Temmuz'da Resmi Gazetede yayımlanan kabine listesinde, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanının Cahit beyin soy ismi Turan olarak yazılmıştır. Bugünkü düzeltmeyle Bakanı soyismi Turhan olarak değiştirilmiştir.
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