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Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından yükselişe geçen ABD doları, Türk lirası karşısında 4.97 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar, TL karşısında yeni bir rekor kırdı. Mayıs ayında 4.94 seviyesine ilk defa çıkan dolar, rekorunu tazeledi. Dolar bu gece yarısı saat 00:30 itibariyle 4.97 seviyesine kadar yükseldi, ardından 4.91 seviyesine geriledi.
Dolar dün 4.80'ler seviyesinde seyretmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinenin ilan edilmesinin hemen ardından doların TL karşısında yükseldiği görülmüştü.
Dolar, saat 1:10 itibariyle 4,86 bandına gerilemiştir.
Dolar, saat 7:30 itibariyle 4,87 bandındadır.
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