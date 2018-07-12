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Zabıta memurluğu için beden eğitimi mezunu aranıyor
Sivas ili Günaykaya belediyesi yayımladığı ilanla zabıta memuru kadrosu için beden eğitimi ve spor yüksek okulu mezunu olma şartı aradı. Ayrıca başvuracak adaylar için B sınıfı sürücü belgesi sahibi olması isteniyor.
Sivas ili Günaykaya belediyesinin 9 Temmuzda, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanan ilanıyla, Tahsildar, Hizmetli ve Zabıta memuru alınacağı belirtildi. Tıklayınız.
Ancak, ülkemizde zabıta memurluğuna yönelik özel bölümler olmasına rağmen, belediye yönetimi zabıta memuru kadrosu için beden eğitimi ve spor yüksek okulu mezunu olma şartı aradı.
Bu şarta ilave olarak başvuracakların ayrıca B sınıfı sürücü belgesi sahibi olması isteniyor.
İlanda, tahsildar ve hizmetli kadrosu için posta yoluyla başvuru kabul ediliyorken, zabıta memurluğu için bizzat başvuru şartı getirildi.
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