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Özel okullardan ayrılmak isteyen öğrencilerin ücretleri iade edilebilir mi?
Özel okullardan ayrılmak isteyen öğrencilerin ücretlerinin iadesi hakkında yazı yayınladı.
İşte o yazı ve onay;
MEB bu yazı ve onayında; "Özel okulların 9 uncu sınıfında öğrenim görmek için kaydını yaptıran veya kayıt sözleşmesini imzalayan öğrencilerden, 2018-2019 öğretim yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme sürecinde, resmi ortaöğretim kurumlarına yerleşmek için tercihte veya nakil talebinde bulunarak bir kuruma yerleşen ve bu nedenle özel okuldan ayrılmak isteyen öğrencilerin; kaydını yaptırdığı özel okuldan, eğitim öğretime başlamadan 10/09/2018 tarihine kadar ayrılması durumunda kayıt ücretinden yüzde on kesintinin yapılmaması hususunu;" açıklamıştır.
Ahmet KANDEMİR
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