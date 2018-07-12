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MEB'den yönetici görevlendirme görüş yazısı
İlahiyat Fakültesi mezunu olup Bakanlık atama alanı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da İHT Meslek Dersleri Öğretmeni olan öğretmenlerin hangi eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirileceklerine dair MEB görüş yazısı
Bu görüş yazısına göre; İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinin; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanının bulunduğu eğitim kurumları ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanının bulunduğu eğitim kurumlarının her ikisinin yöneticiliklerine de görevlendirilmeleri mümkün olabilecektir.
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