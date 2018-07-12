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İlçe müftüsü adayları 35 gündür bekliyor
Diyanet, ilçe müftülüğü sonuçlarını 7 Haziran'da açıklamasına rağmen hala tercih almadı
2018 yılı ilçe müftülüğü sınav sonuçları 7 Haziran'da açıklandı.
Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı otuz beş gün geçmesine rağmen hala kazanan adaylardan tercih almadı.
Sınav sonuçları açıklanan adaylar, bir an önce tercihlerin alınmaya başlamasını talep ediyor
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