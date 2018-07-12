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10 yaşındaki kız boğularak can verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine Ankara'dan annesi ve doktor olan teyzesinin kızıyla gelen Zehranur Adıgüzel adlı 10 yaşındaki minik kız denizde boğularak hayatını kaybetti.
12 Temmuz 2018 02:51
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10 yaşındaki kız boğularak can verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine Ankara'dan annesi ve doktor olan teyzesinin kızıyla gelen Zehranur Adıgüzel adlı 10 yaşındaki minik kız denizde boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Ankara'da serbest meslekle uğraşan Demirel Adıgüzel'in isimleri henüz öğrenilemeyen eşi; kuzeni ile 10 yaşındaki Zehranur ile Ayvalık'a tatile geldi. Tuzla'da bir plajda denize giren anne, daha sonra bir süreliğine kızı Zehranur'u kuzenine emanet etti. Kuzeniyle denizde yüzen Zehranur bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Olaya tanık olanların da yardımlarıyla minik kız denizden çıkarılarak, olay yerine çağrılan bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaklaşık 1 saat süresince müdahale edilen minik kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen savcı tarafından ilk incelemenin ardından minik Zehranur'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Minik Zehranur'un cenazesinin otopsinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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