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Samsun'da doğalgaz patlaması
İlkadım ilçesinde bir lokantada yaşanan doğalgaz patlaması bazı iş yeri ve araçlarda hasara yol açtı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'nda bir lokantada yoğun doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.
İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, SAMGAZ ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. SAMGAZ ekiplerinin çalışmasının ardından çevredeki gaz akışı kapatıldı.
Bomba imha ile olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.
Patlama, çevredeki 7 iş yeri ve 6 araçta hasara yol açtı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaralandığı öğrenildi.
Bazı iş yeri sahipleri olayın ardından gelerek temizlik çalışması yaptı.
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