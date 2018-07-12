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'O jetler İstanbul'u korusun'

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı kulede yaşananları tanıkları anlattı: ATA uçağına darbeci uçakların bilgisini verdik. Eskişehir'den dost F-16'lar gelince de Tayyip Erdoğan "İstanbul'un güvenliğini sağlasınlar" talimatı verdi
12 Temmuz 2018 07:20
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'O jetler İstanbul'u korusun'

FETÖ'nün15 Temmuz gecesi ele geçirmeye çalıştığı yerlerden biri de Atatürk Havalimanı'ydı (AHL). O gece 22.10'da önce havalimanı nizamiye kapısından araç ve yolcu girişini durduran darbeciler, sonra uçuş kontrol kulesine geçerek uçakların iniş ve kalkışına izin vermedi. Darbecilerin bir süreliğine ele geçirdiği Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin şefi Enver Yavuz ve darbecilerin F-16'larla uçuş yaptığını Dalaman'dan gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ATA uçağına bildiren hava trafik kontrolörü Özer Ahmet Özermen, o gece yaşananları SABAH'a anlattı:

ENVER YAVUZ:

O gece 23.35'te kuleye ilk önce iki polis ve birkaç asker geldi. Askerlerin başındaki albay "Ordu göreve el koydu" dedi. Uçakların kalkışlarının durdurulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı'nın uçağının AHL'ye geleceğinin öğrenilmesinden sonra pistlerin güvenliğinin sağlanması için DHMİ'ye bağlı ekipler koordineli bir çalışma yürüttü. Pistin emniyetini aldıktan sonra 03.18'de 3,5 sol pistine Cumhurbaşkanımızın uçağı indi.

Erdoğan'ın inişinin ardından 03.50 gibi havalimanı üzerine gelen tanımsız askeri jetler düşük irtifada yüksek hızlara çıkarak 'sonik' patlamalara neden oldu. Çıplak gözle 2 ya da 3 tane görebildim. Telsiz çağrılarına cevap vermiyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konukevindeyken askeri meydandan kalkış yapan silahlı 2 helikopterden biri 'askeri meydan' üzerinde tur atarken, diğeri doğrudan kuleye yöneldi. 40-45 dakika bu şekilde uçtuktan sonra bölgeyi terk ettiler. Tam o sırada Eskişehir'den kalkan dost jetler geldi. Cumhurbaşkanımız Eskişehir'den gelen bu jetlerin İstanbul üzerinde kalıp bölgeyi güvenlik altına almasını istedi.

ÖZER AHMET ÖZERMEN:

AHL kulesini darbeci askerlerin ele geçirmesi nedeniyle hava sahasının kontrolü Ankara'ya devredildi. Ankara'daki arkadaşımız Cumhurbaşkanımızın uçağının geleceğini, Çanakkale Biga üzerinde beklemede olduğunu ve bilgi istediğini söyledi.

Bire bir bilgiyi Cumhurbaşkanının uçağının pilotuna vermem gerektiğini düşündüm. O sırada Ankara üzerinde tanımsız uçakları da görüyorduk radarda. Pilota bu tarz uçaklar olduğunu, onlarla herhangi bir irtibatımız olmadığını ilettim. Niyetini sordum, kendisi inmek istedi AHL'ye.

Sabaha kadar hiç uyumadık. Sabah 08.30 da yeni ekip geldi ve hiçbir şey olmamış gibi görevi devraldı."

CEVDET ÖZDEMİR

Sabah
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