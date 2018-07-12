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Erdoğan: Özel bankalar elini taşın altına koyacak

Başkanlık görevine başladıktan sonra ilk mesajını veren Erdoğan, "Birileri tırmandırmaya çalışsa da kur ve faizin düştüğünü göreceksiniz. Özel bankalarımız da gerektiğinde elini taşın altına koyacak" dedi
12 Temmuz 2018 07:50
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Erdoğan: Özel bankalar elini taşın altına koyacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ekonomi yönetiminde yapılan değişikliğe ve piyasaların seyrine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, iç ve dış ekonomik aktörlere şu çerçeveyi çizdi:

KUR VE FAİZ: Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz.

BANKALARIN FONKSİYONU: Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına elini koyacaktır. Yüksek faiz, istihdamda düşüşü beraberinde getirebiliyor. Yatırımcı ve gerçek girişimcilerin, yatırımlarını geliştirmeleri, istihdamlarını artırmaları, elbette kendilerine imkan sunulmasıyla mümkündür. Bu işi sadece devlet bankalarının sırtına yükleyemeyiz.

HAZİNE-MALİYE TEK ÇATI FORMÜLÜ: Hazine ile Maliye Bakanlığı'nı birleştirdik. Devlet bankaları da Merkez Bankası da artık bu bakanlıkla ilişkili kurum haline geldi. Maliye ve Hazine bakanlıkları geçmişte zaten tek bir bakanlıktı, ancak sonradan ayrılma süreci oldu. O uygulama fayda getirmedi, zarar getirdi. Zira Maliye, Hazine'den ayrı hareket ediyor, Hazine Maliye'den ayrı hareket ediyor. Bunlar aslında bir bütünün parçalarıydı. Şimdi biz bunun (deneme- yanılma diyelim) neticelerini gördük ve birleştirmeyi uygun bulduk.

YABANCILARIN BAKIŞINA ELEŞTİRİ: (Mehmet Şimşek'in kabinede yer almaması ve yabancı basındaki olumsuz yorumlar) Yabancı basının yaklaşımlarına göre hareket etmek doğru bir anlayış değil. Onların yaklaşımlarını pek umursamıyorum. Kredi derecelendirme kuruluşları, biz tırmanışta iken bile bize hep eksi verdiler. Buna karşılık, komşuda dibe vurma var ama bir bakıyorsunuz komşuyu dört derece birden yükseltiyor. Onun için biz onların açıklamalarına değil, daima kendi işimize bakalım. Türkiye iyi yolda. Yatırımlarımız ortada. Uluslararası kuruluşların, Türkiye'de yatırım yapanlara kredi vermesi de bunu gösteriyor. 18 Mart Köprüsü'nün finansmanını dışarıdan temin ettik. Üçüncü havalimanınına yerli bankalarımız finansör oldu, baktılar ki bu iş kalmayacak, bizi de oraya katın demeye başladılar. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, kesiyoruz. Sonradan onlar da arkamıza takılıyorlar zaten. Bundan sonra çok daha iyi olacak.

FİNANS OFİSİNİN GÖREVİ: Dünyadan para bulacak, Türkiye'ye para getirme gayreti içinde olacak.
Sabah
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