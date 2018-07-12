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İnce'den kurultay hamlesi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin sessizliğini bugün bozacak. İnce'nin, bugün katılacağı bir televizyon programında 24 Haziran'dan bugüne kadar yaşadıkları ve neden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çekil' daveti yaptığını açıklayacağı öğrenildi
İnce'nin yapacağı açıklamanın ardından kendisini destekleyenlere "Kurultay için imzaları toplayın" diye çağrıda bulunacağı belirtiliyor.
Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: İnce'ye yakın partililerin, bugüne kadar 600'e yakın delegeden olağanüstü kurultay için imza atma sözü aldığı, notere başvuracakları ve olağanüstü kurultay için süreci başlatacakları kaydedildi.
Kılıçdaroğlu'nun ise ODTÜ ve iki bağımsız kuruluşa yaptırdığı seçim analizlerinin tamamlanmasının ardından yerel seçimler için start vereceği öğrenildi.
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