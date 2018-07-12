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Sapkınlığın bu kadarı, 100 odalı villası basılınca ortaya çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyonda akılalmaz detaylar gelmeye devam ediyor
12 Temmuz 2018 07:15
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Sapkınlığın bu kadarı, 100 odalı villası basılınca ortaya çıktı

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltına alındı. Kandilli'de bulunan bir villada akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Operasyonun devamında aynı villadan 13 erkek de gözaltına alındı.

100 ODALI VİLLASI BASILDI

Böylece Adnan Oktar grubunun kullandığı ve 100 odası olduğu belirtilen villadan 22 kişi gözaltına alınmış oldu. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.

Öte yandan, Kandilli'deki villada yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi. İki kişinin tabancalarındaki şarjörleri boşattıktan sonra gözaltına alındıkları belirtildi.

FUHUŞ TURNİKESİ

11-17 yaş arası kızlar tacize uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. 'Turnike sistemi' ile tuzağa düşürülen kızların davet ve organizasyonlara gönderilerek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

TURNİKE SİSTEMİ NEDİR?

Turnike denilen sistemde genç kızlar evlilik vaadiyle kandırılır. Genç bir erkek cemaat tarafından marka kıyafetlerle giydirilip iyi bir araba verilir ve lüks cemaat evlerini kullanmasına izin verilir. Bir yandan da görüştüğü kızlara evlenmek istediği mesajı verilir. İlk başta çok nazik davranılan kızlar adım adım bir zulmün içine sürüklenir. Kızlar iş adamları ve zenginlerin düzenlediği partilere fuhuş için gönderilir.
Doğan Haber Ajansı
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