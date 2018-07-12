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Yusuf Yılmaz, köyünden 30 kilometre uzakta ölü bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşen Selman ve Fırat Kızılçiçek'i arayan ekipler 10 gün önce hayvan otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Yusuf Yılmaz'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü
12 Temmuz 2018 07:55
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Yusuf Yılmaz, köyünden 30 kilometre uzakta ölü bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalında kaybolan iki kardeşten birini arayan ekipler aynı ilçede 1 Temmuz'da hayvan otlatırken kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cesedini buldu.

Alınan bilgiye göre, Silvan'ın Çevriksu Mahallesi'nde ikamet eden ve Yeşerdi Mahallesi'ndeki mısır tarlalarına su çekmeye çalışırken sulama kanalına düşen Selman Kızılçiçek (18) ile onu kurtarmak için kanala giren ağabeyi Fırat Kızılçiçek'in (40) bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri, kanalda yaptıkları aramalarda kardeşlerden Fırat Kızılçiçek'in cesedine ulaştı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı bölgede bir ceset daha gördü.

İncelemeler sonucunda, sudan çıkarılan bu cesedin Çatakköprü Mahallesi'nde 1 Temmuz'da hayvan otlatırken kaybolan ve İstanbul'da görüldüğü iddia edilen Yusuf Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cesedin otopsisi sürüyor.

Ekiplerin, suda kaybolan diğer kardeş Selman Kızılçiçek'i arama çalışmaları devam ediyor.

- "Acımız çok büyük"

Yusuf'un acılı ailesinin morg önünde bekleyişi sürüyor.

Gözyaşı döken baba Mehmet Şah Yılmaz ve diğer aile fertleri cenazenin teslim edilmesini bekliyor.

Yusuf Yılmaz'ın amcası Veysi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanalda iki kişinin kaybolmasının ardından yeğenini bulabildiklerini söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"11 gündür biz bu acıyı çekiyoruz. Köpekler gelip orada arama yaptı ama çocuğun izine rastlayamadık. Biz bu acıyı çektik başkaları çekmesin. Acıya acı katılıyor. Allah kimseye göstermesin. 40 kilometre gitmiş çocuk. Acımız çok büyük. Allah bize gösterdi, başkalarına göstermesin. 40 kilometre ötede gece cenazemizi bulduk."

Cenazenin otopsinin ardından Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çatakköprü Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 1 Temmuz günü hayvan otlatırken kaybolmuştu.

Arama çalışmaları sürerken AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yusuf'u İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine çocuğun görüldüğü öne sürülen Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istenmişti. Görüntüleri izleyen ailesi önce kayıtlarda görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etmiş ancak farklı açılardan çekilen kayıtları izlediklerinde görüntülerdeki kişinin çocukları olmadığını belirtmişti.

Bunun üzerine Çatakköprü Mahallesi'nde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından yeniden arama çalışması başlatılmış, bu kapsamda Yusuf Yılmaz'ın bulunması için sulama kanalları, metruk yapılar, tarlalar ve mahalle kırsalında çalışmalar yürütülmüştü.

Anadolu Ajansı
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