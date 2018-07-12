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'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
703 sayılı KHK ve 1, 2 ve 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini hazırlayan ekip, sosyal medyadan fotoğraf yayımladı.
Kamu yönetim sistemini baştan sona etkileyen 703 sayılı KHK 9 Temmuz; 1, 2 ve 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ise 10 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Herkes bu mevzuat metinlerini kimin hazırladığını merak ediyordu.
Merak edilen mevzuat yazım ekibini, ekibin içinde yer alan Yavuz Atar açıkladı. Atar, 9 Temmuz'da sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf yayımladı ve altına da "Kararnameleri Cumhurbaşkanımıza imzalattık" diye yazdı.
İşte Yavuz Atar'ın paylaşımı
Memurlar.net'in Notu: Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilen Fuat Oktay yer almasına rağmen, ismi yazılmamıştır. Fotoğraf karesinde olmayan ve fotoğrafı çeken ise Mustafa Özyar'dır... Karede yer alan diğer isimler ise şu şekildedir: Mehmet Uçum, Yavuz Atar, Metin Yener...
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