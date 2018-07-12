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Mühendis blogger avukat fenomen

Türkiye'de son yıllarda tırmanışa geçen 'sosyal medya tanıtım ve reklam atağı'ndan kazanılan paralar uzun zamandır herkes tarafından en çok tartışılan konuların başında geliyor. Her kesimin blogger ve instagrammer olduğu alanın şimdiki müdavimleri ise; doktor, mühendis, avukat gibi gözde meslekler
12 Temmuz 2018 07:45
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Mühendis blogger avukat fenomen

On binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomeni bloggerlar artık her sektörde boy gösteriyor. Çoğu insan reklam veya resmi tanıtımlardan değil de bu kişilerin gezip gördüğü ve resim paylaştığı yerlere akın ediyor. Doktorundan tutun, mühendisine kadar birçok kişi kalabalık şehir hayatı ve masa başı işlerde çalışmaktan sıkılarak bu alana yönelmiş durumda. Ünlü fenomenlerin küçük bir tanıtımdan aldığı paralar dudak uçuklatırken; takipçisi az olan onlara göre daha az kazanıyor.

HOBİ OLMAKTAN ÇIKTI

Bu kişiler başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda hareketlilik sağlayarak; ekonomiye de büyük can suyu oluşturuyor. Özellikle Instagram'ın popülaritesini günden güne daha fazla arttırması, restoranların sosyal medyada düşük maliyetler ile büyük kitlelere ulaşıp hızlı dönüşüm almasını sağlıyor. Reklam kokulu içeriklerden sıkılan takipçiler ise, faydalı bilgiye direkt ulaşabildikleri bloglara yöneliyorlar. Eskiden Antep'in beyranını ve katmerini, Bursa'nın cantığını ve tahinli pidesini bilen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi.

GASTRONOMİYE YARADI

Bu sayade ülkemizde artık gastronomi turizmi ağırlık kazanmaya başladı. Şuanda yemek için seyahat eden ciddi bir kitle var. Bu da ülke ekonomisi için deniz turizmi dışında yeni bir vizyon demek. Öteki tarafta uzmanlar cephesinde sektörün geleceğinden endişe edilirken; buna paralel olarak durum dijital reklam ve PR ajanslarının iştahını kabarttı. Durum böyle olunca; konuyu muhataplarına soralım dedik ve bloggerlar ile bir araya geldik. Emrah Akın, üniversiteden mezun olduktan sonra 2011'de blog yazmaya başlamış. Mesleğini bırakıp, bu alana yönelme nedenini "Gezmeyi ve farklı lezzetler keşfetmeyi sevdiğim için her deneyimimi kaleme almaya çalıştım. Uluslararası bir Catering şirketinde Bilgi Teknolojileri uzmanı olarak tam zamanlı çalışıyorum" sözleriyle açıklıyor.

2 DOKTOR 7 MÜHENDİSTEN OLUŞAN EKİP

İlk çıkışlarının Facebook'un en popüler olduğu zamanlar olduğuna işaret eden Akın; ardından Instagram'da ciddi bir kitleye ulaştıklarını belirterek; "Şuanda www.gurmex.com; 2 doktor 7 mühendisten oluşan çekirdek ekibi ve gurme yazarları ile birlikte 26'ya çıkan kadrosuyla Türkiye'nin en önemli gurme gezi sitelerinden biri oldu" diyor. "İnsanlar sürekli restoranlarda bedavaya yemek yediğimizi ve otellerde yılın 365 günü bedavaya gezip tatil yaptığımızı zannediyorlar. Bu iş öyle kolayca şöhreti bulup milyarlar kazanabileceğiniz bir iş değil" diyen Emrah Akın, bu işte sadece istikrar ve tutkuyla başarıya ulaşabileceğine işaret ediyor.

Arzu Kurum

Yeni Şafak
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