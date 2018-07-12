1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havada rekor zamanı

Türk Hava Yolları, Ocak-Haziran 2018 döneminde yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk yarıyıl doluluk oranına ulaştı. Bu yılın ilk yarısında İstanbul'da 46 saniyede bir uçak inip kalktı
12 Temmuz 2018 08:00
Yazdır
Havada rekor zamanı

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk yarısına ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, sergilediği başarılı performansla yılın ilk yarısında yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk 6 aylık doluluk oranını yakaladı. Bayrak taşıyıcı havayolunun özellikle dış transit yolcu hariç dış hat yolcu sayısında kaydettiği çift haneli büyüme, Türkiye'ye olan ilginin artarak devam ettiğini gösterdi.

YÜZDE 1,6 ARTTI

Türk Hava Yolları'nın toplam yolcu sayısı Haziran 2018'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 artarak 6,3 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 14,5, dış hatlarda yüzde 7,8 oldu. Şirketin yolcu doluluk oranı haziranda 2,6 puan artışla yüzde 79'a ulaştı. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puan arttı.

35,6 MİLYON YOLCU

Türk Hava Yolları'nın Ocak-Haziran döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısı ise yüzde 17,8 artışla 35,6 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 20,3, dış hatlarda yüzde 15,8 oldu. İlk yarıda Türk Hava Yolları'nın yolcu doluluk oranı da 4,3 puanlık artışla yüzde 80,4 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta yükü ise yılın ilk altı ayında yüzde 27,7 artışla 661 bin 234 tona yükseldi.

Yeni Şafak
Bu haber 889 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğuş Grubu'ndan hisseleri düşen Garanti Bankası açıklaması
12 Temmuz 2018 13:51		 '10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi
12 Temmuz 2018 11:20
THY ilk yarı yıl doluluk oranıyla rekor kırdı
10 Temmuz 2018 15:34		 Türk Telekom'da yönetim alacaklı bankalara geçiyor
05 Temmuz 2018 16:15
Media Markt, Teknosa'yı satın almak için görüşüyor
04 Temmuz 2018 17:33		 Domates fiyatları ağustosta düşer
27 Haziran 2018 12:40
THY bin pilot alacak
22 Haziran 2018 13:30		 TESK: AVM'lerle ilgili tatil kararı hayata geçirilmeli
22 Haziran 2018 11:48
'Kapanmayacak' deyip 10 milyon lira dağıttı
20 Haziran 2018 17:45		 THY'nin yeni uçuş noktası Moroni oldu
18 Haziran 2018 16:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masa başı iş 1
çığlık atmak 2
özlemek 4
Sessizliğin anarşisi 4
yaşamak 2
ayla 1
erzurum şeker fabrikası işçilerinin işten çıkarılması 1
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 6
anne olması mümkün olmayan kadınlar 2
internetin yavaş olması 4
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam