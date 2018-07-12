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Havada rekor zamanı
Türk Hava Yolları, Ocak-Haziran 2018 döneminde yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk yarıyıl doluluk oranına ulaştı. Bu yılın ilk yarısında İstanbul'da 46 saniyede bir uçak inip kalktı
Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk yarısına ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, sergilediği başarılı performansla yılın ilk yarısında yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk 6 aylık doluluk oranını yakaladı. Bayrak taşıyıcı havayolunun özellikle dış transit yolcu hariç dış hat yolcu sayısında kaydettiği çift haneli büyüme, Türkiye'ye olan ilginin artarak devam ettiğini gösterdi.
YÜZDE 1,6 ARTTI
Türk Hava Yolları'nın toplam yolcu sayısı Haziran 2018'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 artarak 6,3 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 14,5, dış hatlarda yüzde 7,8 oldu. Şirketin yolcu doluluk oranı haziranda 2,6 puan artışla yüzde 79'a ulaştı. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puan arttı.
35,6 MİLYON YOLCU
Türk Hava Yolları'nın Ocak-Haziran döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısı ise yüzde 17,8 artışla 35,6 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 20,3, dış hatlarda yüzde 15,8 oldu. İlk yarıda Türk Hava Yolları'nın yolcu doluluk oranı da 4,3 puanlık artışla yüzde 80,4 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta yükü ise yılın ilk altı ayında yüzde 27,7 artışla 661 bin 234 tona yükseldi.
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