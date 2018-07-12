Döviz kredisinde musluk açıldı

Yüksek döviz mevduatı bankaları TL kredilerden uzaklaştırdı. Bankalarda 1 katrilyon 830 milyar liralık toplam mevduatın 919 milyar lirası yabancı para mevduatlarından oluşuyor. Topladığı fonları kredi olarak veren bankalar, mevduat ağırlığının döviz lehine artmasıyla TL kredilerde hacmi azaltıp ağırlığı döviz geliri olan kişilere verdi. Buna bir de döviz geliri olmayanlara kredi verilmesinde sınırlama getirince bankalara geçiş sürecinde bazı kolaylıklar tanınması da eklenince döviz kredilerinde dikkat çekici artışlar yaşandı.

AÇIK ARA FARK

TL cinsi krediler ilk altı ayda yüzde 7,16 artarken, yabancı para cinsinden kredilerde ilk altı ayda yüzde 22,08 düzeyinde bir artış ortaya çıktı. Bu da bankaların bu yıl ağırlıklı olarak kredi kullandırırken TL krediler yerine yabancı para kredi kullanımı yaptığını net olarak gözler önüne serdi. TL kredilerin dolar karşılıklarında da TL kredilerin döviz kredilerine karşı daha az yükseldiği dikkat çekti.

DOLAR KARŞILIĞI DA YÜKSELİŞİ TEYİT ETTİ

Türk Lirası kredilerin dolar karşılığı 29 Aralık 2017'de 375 milyar 682 milyon dolar iken rakam 5 Temmuz 2018'de 329 milyar 71 milyon dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde yabancı para kredilerinde rakamlar 2017 yıl sonunda 186 milyar 492 milyon dolar iken son verilerde 191 milyar 74 milyon dolar oldu.

TOPLAM KREDİDE ARTIŞ YÜZDE 12

Merkez Bankası verilerine göre mevduat bankalarının kredileri yılın ilk altı ayında tam yüzde 12,10 oranında arttı. Geçen yılın sonunda 1 katrilyon 959 milyar 399 milyon lira düzeyinde bulunan toplam kredi hacmi, bu yılın haziran ayı sonunda 2 katrilyon 196 milyar 526 milyon liraya çıktı. Yani kredi hacmi, altı ayda 237 milyar 127 milyon lira artış gösterdi.

Emine Açar