Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...

Bal tutan parmağını yalar deyimi vardır kültürümüzde... Yayımlanan KHK ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde de tam da bu durum yaşandı

Memurlar.net olarak, 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK'da yaptığımız incelemeler sonrasında vardığımız değerlendirmeleri yazmaya devam ediyoruz. Ziyaretçilerimiz de kendi tespitlerini 0 532 540 0 590 nolu Whatsapp Hattı üzerinden bizlere bildirmeye devam ediyor.

703 sayılı KHK'da en çok dikkati çeken hükümlerden birisi de Müşavirlere yönelik olarak yapılan düzenlemedir.

KHK'nın 179. maddesiyle tüm Bakanlık Müşavirlerinin görev süreleri sona erdirildi. Bunlar bir ay içinde eski görevlerine veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara atanacak. Bu kapsama girmeyen Bakanlık Müşavirleri ise Araştırmacı yapılacak. Bunların mali hakları sadece iki yıl korunacak, 2 yıl sonra atandıkları kadroların maaşlarını alacaklar... Bu düzenleme hali hazırda 8400 lira maaş alan Müşavirlerin 4 bin lira civarında maaş alması anlamına geliyor.

Ancak, Bakanlık Müşavirleri için bu düzenleme yapılırken, KHK'ları yazan Başbakanlık ekibi kendisi için özel düzenleme yaptı. 703 sayılı KHK'ya göre, kapanan Başbakanlığın yönetici ve Müşavirleri; TBMM, Bakanlık veya üst kurul Müşavirliklerine atanacak, üstelik mali haklarını da memuriyetleri süresince eskiden olduğu gibi almaya devam edecek. Bu düzenlemede yer alan Başbakanlık yönetici ve müşavirlerinin TBMM Müşavirliklerine, Devlet Personel Başkanlığı eliyle atanması şeklindeki düzenleme, en başta yasama yürütme erklerinin ayrılığını öngören Anayasa hükümlerine aykırıdır.

Mevzuat metinlerini yazanların kendilerine ayrıcalık tanıyacak düzenlemeleri yazması, Türkiye'de ilk kez karşılaşılan bir durumdur.

Tüm hakları 2 yıl sonra sona erecek olan Bakanlık Müşavirlikleri tek suçlarının KHK veya Kararname metinlerini yazan ekibin içinde olmamaları olarak görmektedir.