Mega projeler hızlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, yeni hükümet sistemi ile yeniden yapılandırılmasının ardından gözler, mega projelere çevrildi. İstanbul yeni havalimanından Kanal İstanbul'a, 3 katlı tünelden otoyollara kadar birçok proje yeni dönemde hız kazanacak. Yeni hükümet sisteminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve bakanlığa Cahit Turhan getirilmişti. Turhan ilk iş olarak mega projelere odaklanacak. Bu projelerden biri ilk fazı 29 Ekim 2018'de açılması planlanan İstanbul yeni havalimanı olacak. Havalimanında günlük 3 bin 500 uçağın iniş ve kalkış yapması, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 73 milyar liralık ekonomik katkı, 225 bin kişiye istihdam, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi ve 62 kilometrelik güvenlik çemberi planlandı. Türkiye'yi, Batı Avrupa-Uzak Doğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek dev proje, yaklaşık 10,2 milyar avroluk yatırım ve KDV dahil 22,2 milyar avro kira bedeliyle yapılıyor. Yeni havalimanının tüm etapları tamamlandığında yolcu kapasitesi 150 milyona kadar çıkabilecek.

3 KATLI TÜNEL GÜN SAYIYOR

Dünyadaki ilk 3 katlı tünel niteliğindeki proje kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneliyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu kara yolu tüneli birleştirilerek, tek tünelle geçiş sağlanacak. 9 farklı raylı sistem hattını entegre edecek proje tamamlandığında günde 6,5 milyon kişinin yolculuk gerçekleştirmesi öngörülüyor. Etüt proje çalışmaları devam eden projenin, yapım aşamasındaki finansmanı için kamu-özel iş birliği modelinin kullanılması planlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolunun yeni havalimanına hizmet verecek kesimi havalimanı açılmadan devreye girecek, kalanı 2019'da tamamlanacak. Otoyolun Kurtköy-Akyazı kesimi ise 170 kilometre olacak. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 998 milyon doları bulacak.

Kanal İstanbul 5 yılda bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan Kanal İstanbul Projesi, kentin Avrupa Yakası'nda Karadeniz'i ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayacak. Yaklaşık 45 kilometrelik Kanal İstanbul Projesi, bölgesinin ekonomik, sosyal, kentsel yapısını etkileyecek büyüklükte olacak. Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlenen hatta ÇED süreçleri ve finansal model çalışmaları sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu yıl ihaleye çıkacak. Projenin yapım süresinin 5 yıl olması planlanıyor.

Halkalı-Kapıkule ihalesi yıl sonunda

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, hızlı treni Avrupa ile buluşturacak. 230 kilometre uzunluğunda ve 3,2 milyar lira tutarındaki hattın ihalesine bu yılın sonunda çıkılacak. Projenin 2022'de tamamlanması öngörülüyor.

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul yeni havalimanı-Halkalı Yeni Demir Yolu güzergahındaki çalışmalar ise 124 kilometrelik alanda yapılacak. Maliyeti 9 milyar lirayı bulacak projenin ihalesinin bu yıl yapılması ve hattın 2023'te tamamlanması planlanıyor.

Asrın projesi 265 milyon yolcu taşıdı

Asya ve Avrupa Yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray'ı bugüne kadar 265 milyon yolcu kullandı. "Asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ın 13 kilometrelik Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arası 29 Ekim 2013'te hizmete girdi. Verilere göre Marmaray ile bugüne kadar 265 milyon yolcu, güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasında dört dakikada seyahat etti. Günde toplam 333 sefer yapılan Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısı 200 bine ulaşıyor ve toplu ulaşıma büyük katkının yanı sıra çevrenin korunmasına da büyük katkılar sağlıyor. Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yaklaşık 27 bin araç trafikten çekildi. Böylece, çevreye 201 bin ton zehirli gaz salınımı engellenirken, 5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de tasarruf sağlandı. Yine Marmaray'ı kullanan vatandaşların diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında, 265 milyon yolcu, toplam 265 milyon saat tasarruf etti. Sadece şehir içi toplu ulaşım için değil, anahat yolcu taşımacılığı ve lojistik sektörü için de ufuk açan bir proje olan Marmaray, uluslararası demir yolu koridoru açısından en önemli halkalardan birisini oluşturuyor.