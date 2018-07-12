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Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yeni Milli Eğitim Bakanı için, sosyal medya hesabından, "ya koltuğunu sorduğum sorulara olumlu cevap vererek dolduracak, ya da çoğu gibi koltuğa oturup gidecek." diye yazdı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kabine listesinin açıklanmasından bu yana hemen her kesimden olumlu değerlendirmeler aldı.
Ancak görevine yeni başlayan Ziya Selçuk için, İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu.
İsmail Koncuk'un takipçileri ise bu yaklaşıma tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadaki bu paylaşıma gelen tepkiler:
* Sn İsmail Hocam şu aşamada muhalefeti bir tarafa bırakarak bir eğitimciye yakışır şekilde bilgi ve birikimlerinizle yeni bakanımıza biz öğretmenler adına destek olmanızı bekleriz
* İlk defa umutluyuz Sayın @ikoncuk bekleyelim görelim. İnşallah sorularınız cevap bulur. :) İnşallah umutlarımız yeşermeye devam eder. :)
* Sende dur bir azıcık.Adam bir görevine başlasın, bir fizibilite çalışması yapsın, verileri değerlendirsin.Ne aceleniz var.
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