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Başkentte uyuşturucu satıcılarına 'Kalkan' operasyonu
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği ve bin 500 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda, yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silah ele geçirildi
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başkentte uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.
Bazı birimlerden 350 ekipte toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. Operasyonda 15 dedektör köpek de kullanıldı.
- Adreslere özel harekat ile girildi
Sabah erken saatlerde iki ayrı noktada toplanan ekipler, önceden belirlenen 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar yaptı.
Operasyon öncesi bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da olduğu 3'ü polis 111 kişiden 79'u gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalar ve ara yakalamalarda 67 kilogram eroin, 38 bin 580 adet uyuşturucu hap ile 21 ruhsatsız tabanca, 14 tüfek ele geçirilirken uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 bin 918 liraya ele konuldu.
- Beşiğe gizlenmiş silahlar ele geçirildi
Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda, evde arama yapan ekipler yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu.
Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.
Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi.
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