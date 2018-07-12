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İçişleri: 20 yıl sonra şehitlerimizin intikamı alındı
Bitlis'te 28 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan Sefer Açar olduğu belirlendi
Bitlis'in Hizan İlçesi'ne bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyonda, Terör Arananlar Listesinde
"KIRMIZI" kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu
Welat Gever (K) Sefer Açar'ın da bulunduğu (10) terörist, operasyon sonucu etkisiz
hale getirilmiştir.
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