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Sigara satış yaşı 21'e çıkıyor
Sigarayla mücadelede yeni tedbirler kapıda, gençler korumada
Mevcut düzenlemede 18 olan sigara ve tütün ürünlerinin satışı yaşı, 21'e çıkarılacak. Düzenleme devreye girdikten sonra 21 yaşından küçüklere sigara satan işletmelere ceza uygulanacak. Sigara satan işletmelerin okul ve öğrenci yurtlarıyla arasındaki mesafe de en az 500 metre olacak. Sigaraya karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan seferberlik, yeni önlemlerle sürdürülecek. Yeni sisteme göre TBMM'nin öncelikli gündem maddeleri arasında "sigarayla mücadele" başlığı yer alacak. AK Partili vekillerin vereceği kanun teklifi ile yeni önlemlerin hayata geçirilecek.
Doruk ÇAKAR
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