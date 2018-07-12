|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
'Adnan Hoca' operasyonunda, 2 polis de var
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda dün itibariyle 170 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar devam ederken soruşturmayla ilgili detaylar da ortaya çıkıyor. Gözaltına alınanlar arasında iki polisin de olduğu ortaya çıktı
Polislerin 'Adnan Hoca' grubuna adli ve polisiye konularda yardımcı oldukları ve bilgi aktardıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Adnan Hoca ve adamlarının diğer bazı kamu görevlileriyle ilişkileri de mercek altında...
Bilgi sızdırma iddiası
Soruşturma kapsamındaki Oktar'ın bazı kamu görevlileriyle ilişkileri de incelemeye alındı. Gözaltı listesindeki isimler arasında iki polisin de olduğu öğrenildi. Polisler Oktar'a ve adamlarına çeşitli konularda bilgi aktarmakla suçlanıyor.
Vatandaşa 'tazminat' tuzağı
Soruşturmada Adnan Hoca grubunun vatandaşlara yönelik ilginç bir tuzak yöntemi de tespit edildi. Bazı müştekilerin ifadelerine göre Adnan Hoca'nın 'kedicik' olarak tabir ettiği kızlarla internette yayımlanan görüntülere hakaret ve küfür içerikli yorumlar yapan vatandaşlardan tazminat davası açma tehdidiyle para alınıyor alınan para karşılığında dava açılmaktan vazgeçiliyordu. Oktar grubunun planlı olarak uyguladığı değerlendirilen bu yöntemle yüzlerce vatandaştan para sızdırdığı iddia ediliyor. Bu şekilde para sızdırılan vatandaşlar da müştekiler arasında...
Musa Kesler
Bu haber 20,231 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI