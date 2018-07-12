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Ankara'da suç örgütü operasyonu: 3'ü polis 111 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
12 Temmuz 2018 08:56
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Ankara'da suç örgütü operasyonu: 3'ü polis 111 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; liderliğini Muzaffer Arkaç'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda, 3'ü polis memuru olmak üzere toplam 111 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçları nedeniyle gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 79 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ve daha önceden yapılan ara yakalamalarda toplam 67 kilogram eroin, 38 bin 580 adet ecstasy tablet , 474 gram skunk maddesi ve satışa hazırlanmış esrar maddesi ile 21 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tüfek ele geçirildi.

Ayrıca yapılan aramalarda uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 120 bin 918 lira 50 kuruşa da el konuldu.
Memurlar.Net
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