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Zenginleri klima, fakirleri balkon ve dam sefası hasta ediyor

Uzmanlar Türkiye'de birçok ilde etkili olan ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklara karşı bilinçli serinlenmesini tavsiye etti. Özellikle Temmuz, Ağustos aylarında görülen kas spazmlarının en önemli nedeninin bilinçsiz serinlemeden kaynaklandığını belirten Fizirem Fizik Tedavi Merkezi hekimlerinden Uzman Dr. Cavidan Ay, yazın serin havaya karşı daha dikkatli olunmasını tavsiye etti
12 Temmuz 2018 09:18
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Zenginleri klima, fakirleri balkon ve dam sefası hasta ediyor

Deyimlere konu olan Aydın havası başta olmak üzere benzer özelliklere sahip illerin havasının kas spazmına neden olduğu belirtildi. Aydın Fizirem Fizik Tedavi Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre zenginleri klima, fakirleri ise balkon sefasının hasta ettiği ortaya çıktı. Kas spazmına bağlı rahatsızlıkların büyük bir çoğunluğunun kişilerin ani ısı değişimine maruz kalması sonucu ortaya çıktığını belirten Aydın Fizirem Fizik Tedavi Merkezi hekimlerinden Uzman Dr. Cavidan Ay, aşırı sıcakların hakim olduğu bu günlerde balkonda yatanların mutlaka örtünerek yatmasını, klimalı ortamlarda yaşayanların ise ısıyı çok fazla düşürmemelerini tavsiye etti.

Havası nedeniyle Aydın'da yaşayanların kışın değil yazın daha ani ısı değişikliğine bağlı rahatsızlandığını belirten Uzman Dr. Cavidan Ay, "Yaz mevsiminde ve sıcakların aşırı yoğun yüksek olduğu dönemlerde balkonlarda yatan kişilerde örtünmediği için kas spazmı rahatsızlığı daha sık görülüyor. Bu günlerde vatandaşlarımız kas spazmına karşı daha dikkatli olmalıdır" dedi.

"Bilinçsiz klima kullanımı da hasta ediyor"

Aşırı sıcak ve soğuklarda insanları rahatlatan klimaların doğru kullanılmaması halinde ciddi zararlar verebileceğini de ifade eden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Cavidan Ay, bir anlık rahat için klima karşısında serin bir uyku çekmek isteyenlerin çoğu zaman ciddi kas ağrısına yakalandığını bu nedenle klimaların da bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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