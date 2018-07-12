|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İçişleri: Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Bitlis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Sehi Ormanları bölgesinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Bu haber 1,488 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI