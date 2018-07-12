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Kazaların yüzde 83'ü güneşli havada oluyor

Bilinenin aksine ölümlü ve yaralamalı kazaların büyük bölümünün yağmurlu ve karlı havada değil, güneşli açık hava şartlarında meydana geldiği bildirildi
12 Temmuz 2018 09:35
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Kazaların yüzde 83'ü güneşli havada oluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, resmi Twitter hesabından sürücülerin yaz aylarında araç kullanırken daha dikkatli davranmaları gerektiğini duyurdu. Başkanlık açıklamasında, "2017 yılında gerçekleşen kazaların yüzde 83.5'i karlı ya da yağmurlu havada değil güneşli, açık havada vuku buldu. Özellikle ölümlü kazaların büyük bölümü açık hava şartlarında meydana geldi. Yaz aylarında araç kullanırken daha dikkatli olunması gerekir. Ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 3.2'si sisli havalarda yüzde 10.5'i yağmurlu havalarda, yüzde 3.3' karlı havalarda ve yüzde 83.5'i güneşli açık havalarda meydana geldi. 2017 yılındaki toplam 410 bin 612 kazada 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti, 300 bin 383 kişi yaralandı" denildi.

Resmi verilere göre; geçen sene 191 bin 717 kazaya sürücü, 18 bin 95 kazaya da yayalar sebep oldu. 782 kaza ise yolcu kusurundan kaynaklandı. Kazaların 77 bin 535'inin ise sürücülerin aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymaması yüzünden kaynaklandığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
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