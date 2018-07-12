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Konya'da akaryakıt istasyonunda bir kişi öldürüldü
Beyşehir ilçesinde bir kişi, akaryakıt istasyonunda 16 yaşındaki genç tarafından kuru sıkıdan bozma tabancayla vurularak öldürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, akaryakıt istasyonunda kuru sıkıdan bozma tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen Mehmet Karabelen (41), istasyonda yıkamacı olarak çalışan M.Ö. (16) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Karabelen, kuru sıkıdan bozma tabancayla vurularak öldürüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, M.Ö'yü suç aleti tabancayla gözaltına aldı. M.Ö'nün, "Namusumu temizledim" dediği öğrenildi.
Karabelen'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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