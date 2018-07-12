1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü

Gram altın 193,4 lira, çeyrek altın 316 lira ve Cumhuriyet altını 1.289 liradan işlem görüyor
12 Temmuz 2018 10:02
Yazdır
Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü

Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yüzde 1,1'lik düşüşe karşın dolar/TL'deki yükselişten bulduğu destekle yüzde 2,4 değer kazanarak günü 194,6 liradan tamamladı.

Bugün ise dünkü yükselişini sürdürerek 198,8 lira ile 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının gram fiyatı, dolar/TL'nin tarihi zirvesinden düşüşe geçmesinin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.

Saat 09.50 itibarıyla gram altının fiyatı yüzde 0,6 değer kaybıyla 193,4 liradan, altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 1.244 dolardan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.289 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'deki yükselişin gram altın fiyatlarında artışı beraberinde getirdiğini belirterek, altının ons fiyatının ise sakin bir seyir izlediğini söyledi.

Altının gram fiyatının kısa vadede 185-195 lira bandında kalmaya devam edebileceği öngörüsünde bulunan Memiş, "Bugün altının gram fiyatının 190-200 lira bandında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının ons fiyatının ise yükselişinin sınırlı kaldığını, baskı altında kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz, ancak 1.250 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar kalıcı olmayabilir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,165 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar ne kadar?
12 Temmuz 2018 17:27		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
12 Temmuz 2018 13:21
Çeyrek altın ne kadar?
12 Temmuz 2018 13:19		 Borsa güne yükselişle başladı
12 Temmuz 2018 10:20
Dolar güne 4,83 TL'den başladı
12 Temmuz 2018 09:15		 Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
12 Temmuz 2018 01:08
Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Temmuz 2018 18:21		 Çeyrek altın ne kadar?
11 Temmuz 2018 17:44
Dolar ne kadar?
11 Temmuz 2018 17:12		 Çeyrek altın ne kadar?
11 Temmuz 2018 13:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
açıl susam açıl 1
odtü'lü öğrencilerin tutuklanması 6
diş fırçalamak 1
mario mandzukic 3
düşünmek 3
Lebron James 1
devlet tiyatrolarının kapatılması 4
elmayı seviyorsun diye o da seni sevmek zorundamı 1
yasin öztekin 2
Fazıl Say 6
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam