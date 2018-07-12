1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 439,96 puan artarak 91.729,43 puandan açıldı
12 Temmuz 2018 10:20
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 91.729,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 439,96 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 91.729,43 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile ticaret oldu.

Dün BIST 100 endeksi, rekor işlem hacmiyle yüzde 5,18 değer kaybederek, günü 20 Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 91.289,47 puandan tamamlamıştı.

Analistler, düşen petrol fiyatlarının Türk lirası varlıkları desteklemesinin beklenebileceğini belirterek, döviz kurlarındaki volatilitenin azalması durumunda pay piyasalarında tepki alımların güçlenebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.200 ve 90.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığına değinen analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 612 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar ne kadar?
12 Temmuz 2018 17:27		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
12 Temmuz 2018 13:21
Çeyrek altın ne kadar?
12 Temmuz 2018 13:19		 Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü
12 Temmuz 2018 10:02
Dolar güne 4,83 TL'den başladı
12 Temmuz 2018 09:15		 Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
12 Temmuz 2018 01:08
Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Temmuz 2018 18:21		 Çeyrek altın ne kadar?
11 Temmuz 2018 17:44
Dolar ne kadar?
11 Temmuz 2018 17:12		 Çeyrek altın ne kadar?
11 Temmuz 2018 13:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben böyleyim 1
maduro'nun erdoğan'a dünya lideri demesi 2
düşünmeden yazmak 1
barış atay 1
la casa de papel 1
e-use 1
susmak 4
zamanı gelince gitmek 10
sıkılmak 1
yasin öztekin 2
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam