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Ankara Üniversitesinde e-Diploma dönemi
Ankara Üniversitesinde diplomalar artık elektronik imzalı verilecek
- Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversitede diplomaların artık elektronik imzalı verileceğini bildirdi.
İbiş, yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi ile TÜRKSAT A.Ş. arasında bilgi teknolojileri standartlarının yükseltilmesi amacıyla e-Devlet uygulamaları, bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik belge yönetim sistemi, e-Arşiv konularındaki iş birliği protokolünün bir adım daha ileriye götürüldüğünü belirtti.
Ankara Üniversitesinde e-Diploma uygulamasına geçildiğini aktaran İbiş, "Ankara Üniversitesinde diplomalar artık elektronik imzalı verilecek. e-Diplomalar, e-Devlet kapısından da doğrulanabilecek. Ankara Üniversitesi, e-Devlet kapısında, e-Diploma doğrulama hizmeti açan ilk üniversite oldu." bilgisini verdi.
Rektör İbiş, önceki yıllarda verilen diplomaların sisteme entegrasyonu, e-Devlet kapısından sorgulanması ve doğrulanması için de TÜRKSAT A.Ş. ile çalışma yürütüldüğünü vurguladı.
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